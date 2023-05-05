مياه لبنان الجنوبي: لتسديد دفعات المشتركين عبر شركات تحصيل الاموال

تمنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان على ” المواطنين المشتركين في خدماتها الاستفادة من خدمة دفع اشتراكات المياه لدى شركات تحصيل الأموال مثل OMT و Cash united، وذلك بسبب الضغط وتوافدهم باعداد كبيرة الى مكاتب الجباية “.
و اذاعتذرت من المشتركين على” التأخر في انجاز معاملات الدفع بسبب الضغط الكبير على الموظفين واكتظاظ المكاتب”،دعتهم “للاستفادة من إمكان الدفع في مكاتب وفروع شركات تحصيل الأموال في القرى والبلدات والمدن، لتوفير وقتهم وتجنب الازدحام في مكاتب الدوائر التابعة لها، وبما يوفر عليهم مشقة الانتقال ومصاريفه”.
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