“ميتا” الجديد… شبيه “تويتر”؟

تستعرض شركة “ميتا”، مالكة “فيسبوك”، نماذج لتطبيق جديد للتواصل الاجتماعي يقوم على المحتوى النصي، والذي يروج على أنه سيكون منافساً شرساً لتطبيق “تويتر”، وفقاً لما نقل موقع الـ”بي بي سي”.
وفي هذا الإطار، قد يتمكّن مستخدمو التطبيق الجديد من اجتذاب المزيد من المتابعين، من منصات لا مركزية مثل شبكة “ماستودون”.
وأشار الموقع إلى أنّ التطبيق الجديد يتخذ اسماً مبدئياً هو “بي-92″، وقد يصبح منافساً قوياً لـ”تويتر”، الذي يملكه إيلون ماسك.
وعبر الإنترنت ظهرت صور لموظفين أثناء تقديمهم أفكاراً عما سيبدو عليه شكل التطبيق الجديد.
وأفادت مصادر من داخل شركة “ميتا” لـ”بي بي سي”، بأن هذه الصور المسرّبة هي صور أصلية.
وإذا صحّ ذلك، فإن تصميم هذه المنصة الجديدة سيكون مألوفاً لكل من استخدم “تويتر”.
وأكد متحدث باسم “ميتا” لـ”بي بي سي”، أنّ المنصة الجديدة يجري تطويرها، قائلاً، “إنّنا نستعرض نماذج لشبكة اجتماعية لا مركزية قائمة بذاتها، يمكن عبرها مشاركة أحدث المحتويات النصية”.
وأضاف: “إنّنا نعتقد أن ثمة فرصة سانحة لتدشين مساحة مستقلة، حيث يمكن لصُنّاع المحتوى والشخصيات العامة أن يشاركوا عبرها أحدث اهتماماتهم”.
ومن جهته، قال رئيس الإنتاج في “ميتا”، كريس كوكس، إنّ “أعمال البرمجة والتشفير قائمة الآن في المنصة الجديدة، والشركة تستهدف الكشف عنه سريعاً”، من دون أن يحدد موعداً لذلك.
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