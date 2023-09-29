“ميتا” تكشف عن نظارات ذكية تبث ما يراه المستخدم على فيسبوك وإنستغرام

قام مارك زوكيربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، بإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن بين هذه المنتجاتنظارات ذكية مذهلة.
زوكربيرج قام بتقديم هذه النظارات الذكية وأكد أنها قادرة على الإجابة على الأسئلة والبث المباشر على منصة فيسبوك. وتم الإعلان عن أن هذا الجيل الجديد من نظارات Ray-Ban الذكية سيتم طرحه في السابع عشر من تشرين الاول بسعر 299 دولارًا.
وتتضمن هذه النظارات الجديدة مساعدًا ذكيًا من ميتا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي يمكنه البث المباشر لما يراه المستخدم على منصتي فيسبوك وإنستغرام.
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