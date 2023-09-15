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ميخائيل عوض يكشف معطيات جديدة: بري لم يطلق المبادرة من عبث… وفرنسا والسعودية وايران على خط واحد!
نبض بيروت
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الجمعة 15 أيلول 2023
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نبض بيروت مع الكاتب السياسي د. ميخائيل عوض

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