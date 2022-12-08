ميسي أم رونالدو؟ النقاش يحتدم بشأن الأفضل في كرة القدم خلال كأس العالم

رغم ان اليوم كان يوم راحة في كأس العالم لكرة القدم، الا ان النقاش الذي لا ينتهي أبدا بشأن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو، لم يتوقف.
واشارت وكالة “رويترز” في تقرير، الى انه “مع عدم وجود مباريات في العاصمة القطرية لليوم الثاني تواليا قبل انطلاق دور الثمانية غدا الجمعة، تدفق المشجعون على سوق واقف للتسوق ومشاهدة المعالم السياحية بينما استمر الجدل الدائر منذ أكثر من عشر سنوات حول “الأعظم على الإطلاق في كرة القدم” في المقاهي والمطاعم”.
وكان مشجعو الأرجنتين التي ستلتقي مع هولندا في دور الثمانية غدا الجمعة وكذلك البرتغال التي ستواجه المغرب يوم السبت الأكثر توهجا في الشوارع الضيقة المميزة لسوق واقف مع الكثير من المشجعين المحايدين.
منافسة حامية
وهيمن ميسي ورونالدو على أكثر النقاشات المثيرة للجدل في عالم كرة القدم في السنوات العشر الأخيرة خاصة عندما كانا في برشلونة وريال مدريد على الترتيب.
وكلاهما يخوض كأس العالم للمرة الخامسة لكن لم يسبق لهما الفوز باللقب العالمي حتى الآن وهي الجائزة الكبرى الوحيدة التي لا تزال تراوغهما وقد تكون هذه هي فرصتهم الأخيرة لتحقيق ذلك.
وبعد أن جلس رونالدو على مقاعد البدلاء في فوز البرتغال الكبير 6-1 على سويسرا بدأ بعض المشجعين المغرمين به في إعادة النظر في مكانته الحالية.
ونظرا لأن مسيرة النجمين شارفت على الانتهاء، هناك طريقة واحدة مؤكدة فقط للاختيار من بينهما، بحسب احد المشجعين، وهي “النهائي بين البرتغال والأرجنتين سيكون أفضل سيناريو”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا