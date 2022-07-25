ميسي مجدداً إلى برشلونة؟

كشفت تقارير إسبانية عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة الإسبانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف العالم 2023.
وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن المدير الفني للفريق الإسباني تشافي هيرنانديز طلب من رئيس النادي جوان لابورتا إعادة ميسي إلى برشلونة، بعد انتهاء عقده مع بطل فرنسا.
ويدرك تشافي بأن عودة ميسي (35 عاماً) ستسهم في إنعاش برشلونة على الصعيدين الرياضي والمالي، فضلاً عن قدرة اللاعب على حل الخلافات التي نشبت بينه وبين “البارسا” في وقت سابق، لإغلاق صفحته الكتالونية بأفضل طريقة قبل الاعتزال.
ورحل الأرجنتيني عن “كامب نو” العام الماضي، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لينضم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
المصدر: النهار
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