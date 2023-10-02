ميسي يتبرع بقميصه لجمعية سيلينا غوميز

تبرّع نجم فريق “إنتر ميامي” لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميصه لجمعية سيلينا غوميز للصحة النفسية، من خلال عرضه ضمن مزاد علني، في حفل الجمعية المقرر إقامته في لوس أنجلوس، بعد غد الأربعاء.
وذكرت مجلة “ميوزيكال مونديال” أنه من المتوقع مشاركة ميسي شخصياً في حفل الجمعية الخيرية لسيلينا، التي أطلقت عليها Rare Impact Fund.
وعن اهتمامه بهذا الحدث، أرجعت مصادر مطلعة السبب إلى سعي النجم الأرجنتيني لدعم هدف الجمعية الأساسي، وهو متابعة جميع الأزمات المرتبطة بالصحة النفسية.
بالمقابل، اعتبرت مصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار عربون تقدير لسيلينا، بعدما كانت من أوائل الحاضرين في صفوف الجماهير بمباراة ميسي ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم بين لوس أنجلوس وإنتر ميامي، والتي لعب ميسي فيها دوراً حاسماً بتحقيق الفوز لفريقه.
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