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ميشال أبو نجم يجزم: حقيبة لودريان اصغر من رئيس وأكبر من 1701. وللمطبّلين: أسأتم للجيش الأكبر من شخص
نبض بيروت
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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
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نبض بيروت مع رئيس تحرير موقع Tayar. org ميشال ابو نجم

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