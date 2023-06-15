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ميشال ابو نجم بكل وضوح: لا حوار اذا بقيتم مصرّين على فرنجية
نبض بيروت
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الخميس 15 حزيران 2023
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نبض بيروت مع ميشال ابو نجم

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