ميشال سليمان: الجيش أنقذ سمعة لبنان

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان: “بعد تحرير المواطن السعودي لا بد من تحية الى الجيش اللبناني الذي انقذ سمعة لبنان تجاه المملكة العربية وتجاه الجامعة العربية وتجاه المجتمع الدولي بعد قمة جدة الناجحة”.
أضاف:” المطلوب فرض اقصى العقوبات بحق الخاطفين، كما يتوجب على الدولة وعلى الاحزاب المعنية والمجتمع الأهلي الحاضن، اتباع برنامج يهدف الى نزع حال العداء والكره ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج كافة، والتي زُرعت في نفوس قسم من الشباب اللبناني طيلة السنوات الماضية، واستبدالها بسياسة المحبة والتعاون والأخوة والتكامل لمنع تكرار جرائم الخطف والقتل والسطو والشتم والتجريح”.
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