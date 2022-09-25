ميغان ماركل بطلب صادم من الملك تشارلز

كشفت التقارير الصحفية ان دوقة ساسكس ميغان ماركل طلبت من الملك تشارلز الثالث عقد مقابلة على إنفراد، بهدف إزالة أي لبس بينهما، قبل مغادرتها برفقة زوجها الأمير هاري.
وكشف الكاتب نيل شون المختص بالأخبار الملكية، أن ميغان كانت تأمل بالفعل تلطيف الأجواء بينها وبين الملك تشارلز.
وبحسب الكاتب: “تريد ميغان الآن قبل العودة لكاليفورنيا أن تجري مقابلة وجها لوجه مع الملك تشارلز الثالث. هذا صحيح، ميغان وجهاً لوجه مع تشارلز الثالث لقد سمعتم بشكل صحيح. والآن عليكم أن تعجبوا بثقة ميغان بنفسها بغض النظر عن أي شيء”.
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