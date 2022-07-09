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ميقاتي اتصل بالسيسي واردوغان وبرؤساء وزراء الخارجية العرب مهنئا بالاضحى
محلي
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السبت 09 تموز 2022
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تبادل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالات التهاني بعيد الاضحى المبارك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

كذلك تبادل التهاني مع كل من رؤساء وزراء العراق مصطفى الكاظمي، قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الاردن بشر الخصاونة، ومصر مصطفى مدبولي.

وأجرى الرئيس ميقاتي اتصالات تهنئة بوزراء الخارجية العرب.
وقد تمنى الرئيس ميقاتي للدول العربية والاسلامية عيدا مباركا وأن يعيده الله عليها بالعافية والرخاء والتقدم.
وأكد أن “لبنان يقدر لهذه الدول وقوفها الدائم الى جانبه ولدعم شعبه لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها”.

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