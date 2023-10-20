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ميقاتي: الحكومة تقوم بكل الاتصالات وباعداد خطة عملانية للطوارئ في حال حصول اي مستجدات
محلي
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الجمعة 20 تشرين الأول 2023
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اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي ووفد ضم رؤساء بلديات المنطقة قبل ظهر اليوم في السراي. 

وتناول البحث الوضع الامني في المنطقة ومعاناة الاهالي جراء العدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات، إضافة الى بعض المطالب الخدماتية الملحة. 

وفي خلال اللقاء نوّه رئيس الحكومة بصمود الاهالي في أرضهم رغم كل الصعوبات التي يعانون منها. وشدد على ان الحكومة تقوم بكل الاتصالات  الديبلوماسية والسياسية لمعالجة الاوضاع الراهنة ووقف العدوان الاسرائيلي، وبالتوازي فانها تقوم باعداد خطة عملانية للطوارئ في حال حصول اي مستجدات. 

وأمل في “أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الاسرائيلي في وقف العدوان على غزة  والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للاراضي اللبنانية”. 

واجتمع رئيس الحكومة مع المفوضين العامين للحكومة اللبنانية لـ”إكسبو الدوحة” المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر. وجرى عرض للتحضيرات لاطلاق الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة 2023 “صحراء خضراء بيئة افضل” وللبرامج والنشاطات التي ستعرض في الجناح اللبناني في خلال اشهر الاكسبو. 

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