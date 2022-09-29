ميقاتي ترأس اجتماعا وزاريا امنيا للبحث في موضوع الهجرة غير الشرعية

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا وأمنيا بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.
شارك في الاجتماع وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الاشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا