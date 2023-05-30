ميقاتي ترأس اجتماع لجنة متابعة ملف معالجة النفايات المنزلية الصلبة

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف معالجة النفايات المنزلية الصلبة، عصر اليوم، في السرايا.
شارك في الاجتماع كل من: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وعن مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور.
وبعد الاجتماع، أعلن ياسين أنه “تم عرض خطة وزارة البيئة للقطاع، والتي كان مجلس الوزراء وافق على استراتيجيتها العامة. كما تم النقاش في الأمور الملحة التي يجب إتمامها خلال ثلاث سنوات، وتصور الوزارة والعلاقة مع الجهات المانحة، إضافة إلى دور البلديات. وتم الاتفاق على عرض الملف على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل”.
اجتماع لمكب سرار
وترأس رئيس الحكومة اجتماعا للبحث في موضوع مكب سرار للنفايات في عكار شارك فيه وزيرا الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا عساكر والبيئة ناصر ياسين، النائب وليد البعريني، ابراهيم شحرور من مجلس الإنماء والإعمار ووفد من المنطقة.
“المنتدى الثقافي للعشائر العربية”
وكان رئيس الحكومة استقبل، قبل الظهر، وفدا من “المنتدى الثقافي للعشائر العربية في لبنان” برئاسة الشيخ طلال الضاهر، الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس، وهي زيارة واجبة، وتطرقنا إلى نشاطات المنتدى الثقافي للعشائر العربية في لبنان، ووضعناه في صورة أهدافه. كما أطلعناه على نتائج اجتماعنا مع وزير الثقافة، ونأمل قريبا بحصول نشاطات ثقافية موسعة برعاية الرئيس ميقاتي”.
كما استقبل رئيس الحكومة النائب أحمد رستم، وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر، ثم النائب السابق نزيه نجم.
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