ميقاتي: حريصون على منع أيّ تهديد يطال العرب في لبنان

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول اي تهديد يطال امن اللبنانيين والرعايا الموجودين في لبنان.
وقال: “ان عملية خطف احد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف”.
أضاف: “حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها”.
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