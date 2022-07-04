ميقاتي عرض وبو حبيب لنتائج الاجتماع الوزاري العربي وموضوع المسيرات والتقى بعثة مراقبة الانتخابات

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تم خلاله عرض موضوعات ونتائج الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي عقد يوم السبت الفائت ،والذي جاءت المشاركة الشاملة فيه بمثابة رسالة دعم واحتضان للبنان ورغبة معلنة وملموسة في مساعدته.
تطرق البحث، بحسب بيان، الى “الوضع في الجنوب وموضوع المسيّرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها، وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي، وخصوصا أن المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين قد بلغت مراحل متقدمة . وفي هذا الاطار يجدد لبنان دعمه مساعي الوسيط الأميركي للتوصل الى حل يحفظ الحقوق اللبنانية كاملة بوضوح تام، والمطالبة بالاسراع في وتيرة المفاوضات. كما أن لبنان يعوّل على استمرار المساعي الأميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية.
إن لبنان يعتبر أن اي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في اطاره،غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها. من هنا نهيب بجميع الاطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والتزام ما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض. كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لسيادته بحرا وبرا وجوا”.
بعثة مراقبة الانتخابات
واستقبل الرئيس ميقاتي وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات برئاسة جورج هولفيني في حضور سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، وسلمت البعثة إلى الرئيس ميقاتي التقرير النهائي الذي وضعته عن الانتخابات.
وقال السفير طراف اثر اللقاء:” “قدمنا التقرير النهائي الذي وضعته البعثة عن الانتخابات النيابية الى رئيس المجلس نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وستقدم البعثة نتائج هذا التقرير في مؤتمر صحافي يعقد عند الثالثة من بعد ظهر اليوم”.
وفي لقاءات الرئيس ميقاتي ايضا سفير لبنان في مصر علي الحلبي، سفير جمهورية كوسوفو بكري اسماعيلي، ثم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
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