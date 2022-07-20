ميقاتي في إطلاق حملة صيف 2022: أتمنى ألا نصل “عَ العصفورية”￼

أُطلقت “حملة صيف 2022-أهلا بهالطلة” في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط قبل ظهر اليوم الأربعاء في مطار بيروت.
وخلال اللقاء أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنه “بالرغم من كل ما نمر به استطعنا القيام بنقلة نوعية بالسياحة في الوقت الذي تُقلّل به المطارات العالمية عدد الركاب ومطار بيروت يقوم بكل واجباته على أكمل وجه”.
ميقاتي وفي كلمةٍ ألقاها قال “شكر كبير للقطاع الخاص اللبناني الذي هو المشارك الأساسي في الإقتصاد الوطني”.
وتابع “وزير السياحة وليد نصار اختار شعارات الحملة السياحية من أغاني وطنية مثل “أهلا بهالطلّة” وأتمنى أن لا نصل إلى “عَ العصفورية..”.
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