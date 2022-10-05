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ميقاتي في بكركي غدا￼
محلي
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الأربعاء 05 تشرين الأول 2022
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علمت “المركزية” ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي سيزور الصرح البطريركي قبل ظهر غد للتشاور مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ملفات الساعة والاستحقاقين الحكومي والرئاسي.

وسيستبقي الراعي ميقاتي الى مأدبة الغداء.

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