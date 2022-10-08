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ميقاتي في عيد المولد النبوي: نأمل أن تتوحد كل الإرادات لإنقاذ لبنان￼
محلي
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السبت 08 تشرين الأول 2022
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غرد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر “تويتر”: “خير ما نتمناه في ذكرى المولد النبوي الشريف، صلى الله عليه وسلم، أن تتوحد كل الارادات لانقاذ وطننا وشعبنا من الازمة الخانقة التي يمر بها، وأن تحمل الايام المقبلة السلام والطمأنينة للجميع. كل عام وأنتم بخير”.

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