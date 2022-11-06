ميقاتي: لا أطمح للحلول محل رئيس الجمهورية (الديار)

ستستمر الحكومة في مهماتها بوتيرة ناشطة بعد ان اخذت جرعة منشطة من مجلس النواب، اذ قالت مصادر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لصحيفة «الديار»، ان الاساس والاهم هو تسريع انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وهذه مسؤولية النواب والمجلس النيابي.
واضافت « لا رئيس الحكومة ولا الحكومة يطمحان الى الحلول محل رئيس الجمهورية او ممارسة صلاحياته، بل ان الاولوية هي لانتخاب الرئيس».
وحول عمل الحكومة قال المصدر انها ستتابع دورها الذي بدأته وفق ما يحكم الدستور وفي اطار صلاحياتها، وما حصل في جلسة مجلس النواب الاخيرة يشكل موقفا نيابيا داعما لعملها واستمراريته، ويعتبر عنصرا اضافيا دافعا لممارسة هذا الدور في اطار الاصول الدستورية.
وعن مشاركة الرئيس ميقاتي في مؤتمر المناخ في مصر، قالت المصادر انه سيلتقي عددا من القادة والرؤساء ورؤساء الحكومات على هامش المؤتمر لشرح الوضع في لبنان.
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