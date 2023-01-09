ميقاتي: لبنان سيبقى صامداً وشامخاً ولن يرضخ لأي أحد

أعلن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي خلال افتتاح المبنى الجديد لإدارة طيران الشرق الأوسط أن الأرزة اللبنانية لا يمكن أن تنتحي لأي أحد وهي صامدة وموجودة رغم كل شيء، مؤكداً أن لبنان سيبقى صامداً وشامخاً ولن يرضخ لأي أحد ويجب على الجميع التعاون لإنقاذ الوطن مما يمرّ به.
ميقاتي أشاد بإدارة الشركة وقال: من خلال رؤية إدارة شركة طيران الشرق الأوسط السّليمة استطعنا أن نصل إلى الحفاظ عليها وهي اليوم باتت تُحصل الأرباح والبقاء بعدما عانت من الخسائر قبل سنوات طويلة، مشيراً الى أن السّلامة تكون بتعاوننا جميعاً داخل الوطن وسنبقى نسعى للعمل دائماً مع الجميع من أجله.
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