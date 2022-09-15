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ميقاتي لفرقة مياس: مبروك الفوز وإلى المزيد من التألق￼
محلي
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الخميس 15 أيلول 2022
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غرد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر حسابه على “تويتر”: “مجددا يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة” ميّاس”  في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك  الفوز والى المزيد من التألق”.

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