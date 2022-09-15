ميقاتي لفرقة مياس: مبروك الفوز وإلى المزيد من التألق￼

غرد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر حسابه على “تويتر”: “مجددا يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة” ميّاس” في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق”.
غرد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر حسابه على “تويتر”: “مجددا يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة” ميّاس” في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل ان يكون النجاح متلازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق”.
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