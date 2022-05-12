ميقاتي للبنانيين: لا يمكن العودة إلى الانتقاد إذا تقاعستم عن الاقتراع

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
وأشار ميقاتي في مستهل الجلسة، إلى أنّ “أعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة نسبياً بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا، ولكننا كنا نتمنى أن يكون أعداد المسجّلين للاقتراع أكبر مما حصل”.
وعلى بعد ثلاثة أيام من الانتخابات العامة في الداخل، تمنى ميقاتي أن “تتم أيضاً على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية”. وكرّر دعوة “الجميع للمشاركة في الاقتراع، والقيام بالواجب الوطني، لانه لا يمكن العودة إلى الانتقاد اذا كنا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين”.
ولفت ميقاتي إلى أنّ “ما نقوم به هو الدور الطبيعي لادارة شؤون الدولة مع علمنا بحجم الصعوبات، وبالوضع الاقتصادي، ولا نريد أن نرهق المواطن بأيّ أعباء اضافية، وفي الوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب”، متمنياً “الاسراع في تكليف رئيس حكومة جديد ثمّ تشكيل حكومة جديدة”.
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