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ميقاتي لم يحرك ساكنا في شأن الهبة الإيرانية… لكان وفّر على الخزينة ١٠٠ مليون دولار (الديار)
محلي
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الخميس 03 تشرين الثاني 2022
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المصدر: جريدة الديار

ينتظر نجيب ميقاتي حتى الان، الموافقة الاميركية على قبول الهبة الايرانية المقدرة بـ ٦٠٠ الف طن من الفيول والغاز اويل وفق المواصفات التي طلبها لبنان، ولو عملت الحكومة جديا على رفع الحظر الاميركي عن الهبة الايرانية لكانت وفرت على الخزينة ١٠٠ مليون دولار يحتاجها البلد في مختلف المجالات.

وفي المعلومات، ان ميقاتي لم يحرك ساكنا في موضوع الهبة وتجاهل الملف كي لا يثير غضب الاميركيين، وتبين ان زيارة الوفد اللبناني الى طهران «للفلكلور» والحل ليس عند وزير الطاقة وليد فياض بل مرتبط بالموافقة الاميركية على الهبة الايرانية واكتفاء ميقاتي بالصمت، الذي لم يرد ايضا على الطلب الايراني بانشاء معمل للكهرباء خلال فترة وجيزة وعلى bot بسبب الرفض الاميركي وعدم حماسه للعرض الايراني وحتى لهبة الفيول.

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