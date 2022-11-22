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ميقاتي: مبروك للشعب السعودي
رياضة
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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022
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غرد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر”تويتر”: “مبروك للشعب السعودي الشقيق فوز منتخبه في منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022. وكل التقدير للقيادة الحكيمة التي ترعى المملكة وتوفر لجيل الشباب الامكانات للريادة والتقدم والنجاح”.

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