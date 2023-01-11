ميقاتي يؤكد: جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل ولن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه “لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية”، مشيرًا الى أنه “ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء، في وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء”.
ورداً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، قال ميقاتي في حديث صحفي: “لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم”.
وعن تشنجات العلاقة مع رئاسة “التيار الوطني الحرّ”، لفت إلى أنه “في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها “التيار الوطني الحرّ” في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا