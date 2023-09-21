ميقاتي يتابع الإعتداء على السفارة الأميركية ويطالب بملاحقة القضية

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حادث إطلاق النار على مدخل السفارة الأميركية، فأجرى سلسلة اتصالات بقادة الأجهزة الأمنية للاطلاع على المعطيات المتوافرة عن الحادث وطلب التشدد في ملاحقة القضية وجلاء ملابساتها.
وشدد رئيس الحكومة على أن “حماية البعثات الديبلوماسية في لبنان أمر لا تهاون فيه على الاطلاق، ومن غير المسموح لأي كان بالعودة إلى أنماط قديمة في توجيه الرسائل السياسية، التي عانى اللبنانيون الكثير بسببها”.
وأشار إلى أن “الأجهزة الأمنية مستنفرة لجلاء ملابسات هذا الحادث المدان وتوقيف الفاعلين”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا