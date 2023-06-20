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ميقاتي يتصل بنظيره الكويتي ويهنئه بتشكيل الحكومة الجديدة
محلي
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الثلاثاء 20 حزيران 2023
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهنأه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتمنى ميقاتي ل”الكويت دوام الاستقرار والتقدم”، مشددا على أن “الروابط الوطيدة التي تجمع لبنان والكويت يعبر عنها كلا الشعبين اللبناني والكويتي بمتابعة دؤوبة لقضايا البلدين وهمومهما”.

وتمنى ل”الحكومة الكويتية الجديدة النجاح في مهمتها لمعالجة القضايا المطروحة وتأمين دوام الاستقرار للكويت الشقيق”.

ووجه رئيس الحكومة دعوة رسمية إلى نظيره الكويتي لزيارة لبنان هذا الصيف.

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