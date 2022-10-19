ميقاتي يستقبل البخاري… وهذا ما تم بحثه

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري صباح اليوم في دارته.
وجرى خلال اللقاء” تجديد تأكيد العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة والتي تميزت على الدوام بالتعاضد والمحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين، وترجمت باحتضان المملكة للبنان واللبنانيين ومساعدتهم لتجاوز كل العثرات والمصاعب”.
كذلك تم تأكيد مرجعية “اتفاق الطائف” الذي انبثق عنه الدستور اللبناني في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية”.
كذلك تطرق البحث الى ردود الفعل على قرار منظمة اوبك + بخفض انتاج النفط وما انتجه من تجاذبات.
واشار الرئيس ميقاتي الى انه” يعوّل على حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة،وضرورة مقاربة هذا الملف من الجوانب الفنية الاقتصادية لارتباطه باستقرار اسواق النفط”.
وشدد على” ان هذا الملف يعالج بمنطق الحوار والشراكة بما يخدم الامن والازدهار الاقليمي والدولي”.
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