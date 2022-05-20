ميقاتي يستقبل سفير اليمن مهنئا بنجاح الانتخابات

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا سفير اليمن عبدالله الدعيس الذي قال بعد اللقاء: نقلت الى الرئيس ميقاتي تهاني وتبريكات رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لمناسبة نجاح العملية الانتخابية، وتمنياته بأن يكون النجاح بالانتخابات بداية لانطلاق معالجة المشاكل الاقتصادية والتنموية التي يمر فيها لبنان وعودة الاستقرار وبداية لتحقيق التنمية”.
أضاف: “أطلعت الرئيس ميقاتي على المستجدات الحاصلة على الساحة اليمنية ومنها تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والهدنة القائمة الآن بين الحكومة والميليشيا الحوثية التي استمرت شهرين، وتسعى الحكومة إلى أن تكون الهدنة دائمة وتبدأ عملية السلام وعودة الاستقرار إلى اليمن”.
السفيرة غريو
التقى الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو، وكان عرض للعلاقات الثنائية والوضع في لبنان.
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