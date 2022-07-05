ميقاتي يعرض مع رياشي نتائج زيارة وفد البنك الدولي

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
وقالت الوزيرة رياشي: “عرضت مع دولة الرئيس ملفات الوزارة ووضعته في نتائج زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان الذي قام بمسح للأرضية اللبنانية للتحول الرقمي لنبني عليها تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، حيث قام متخصصون من البنك بمقابلة مختصين في عدد من الوزارات والادارات منها:المالية، الداخلية الاقتصاد، العدل، رئاسة الحكومة، البنك المركزي وأوجيرو وغيرها لمعرفة قابليتها لتطبيق هذه الاستراتيجية من أجل المباشرة بها”.
أضافت: “وضعت الرئيس ميقاتي أيضا في أجواء ما قامت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أخيرا ومن ضمنها الإجتماع الذي تم في وجود ممثلين عن دول عدة للهيئات الوطنية المحلية لمكافحة الفساد مع الهيئة الوطنية اللبنانية”.
وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات” إيدال” مازن سويد الذي قال: “زرت دولة الرئيس ميقاتي لأشكره على المراسيم التي تم إقرارها في أخر جلسة لمجلس الوزراء والتي تعطي تسهيلات مهمة للمستثمرين وتقوي”ايدال” وتمكنّها من ان تقوم بدورها في جذب المستثمرين في هذه الظروف الصعبة، واتفقنا على ورشة عمل ستعقد في السرايا لشرح هذا الموضوع أكثر ووضعه في متناول الرأي العام”.
وأوضح سويد أن “التسهيلات تكمن في حصول المستثمر على إعفاءات ضريببة بطريقة أسهل”.
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية.
كما استقبل سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين.
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