ميلوني بحثت مع ميقاتي هاتفيا تجنب توسيع الصراع الإسرائيلي وأزمة النازحين السوريين

روما – وكالة نوفا – عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم امباحثات هاتفية مع نظيرها اللبناني نجيب ميقاتي، حول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط في ضوء تجدد الصراع في إسرائيل.
وخلال الاتصال، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية “استعداد إيطاليا لمواصلة المساهمة في أمن واستقرار لبنان في هذا الوضع الحساس”، معربة عن أملها في “خفض سريع للصراع، وتجنب توسيعه الذي قد تكون له عواقب لا تحصى على المنطقة بأكملها”.
كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة أزمة الهجرة وقضية اللاجئين السوريين في لبنان
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا