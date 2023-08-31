ناجحو مجلس الخدمة المدنية: لتعيين كافة الناجحين في المطار في جلسة الأربعاء

صدر عن لجنة متابعة مرسوم الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في بعض الوظائف الشاغرة من الفئة الرابعة لصالح المديرية العامة للطيران المدني، البيان الآتي: «بعد عدة سنوات من المعاناة والنضال من أجل تحصيل حقنا بالتعيين في الوظائف الشاغرة في المطار والتي خضنا مباراة مشهود بشفافيتها في مجلس الخدمة المدنية، والتي صدرت نتائجها عام 2017 حيث نجح 90 شاباً وشابة توزّعوا على عدة وظائف شاغرة من الفئة الرابعة، تفاجأنا بجدول أعمال مجلس الوزراء في 6 ايلول القادم الذي تضمن طلب وزارة الأشغال بتعيين الناجحين لصالح مصلحة الملاحة الجوية في المطار حصراً، والبالغ عددهم 25 ناجحا من بيننا نجحوا لوظيفة “مراقب معاون”، بما يعني إقصاء 65 ناجحاً في الوظائف الأخرى يتوزّعون ما بين فنيين وإداريين في مختلف دوائر المطار.
لذلك، نناشد رئيس مجلس الوزراء وجميع المعنيين وعلى رأسهم وزير الأشغال العامة والنقل تصحيح الخلل وإدراج بند تعيين جميع الناجحين في المباراة الموّحدة التي خضناها، فالموافقة على تعيين الناجحين لوظيفة “مراقب معاون” دون غيرهم وعدم تعيين الناجحين في الوظائف الأخرى يلحق ظلماً كبيراً بحق عدد كبير من الشباب الذين نجحوا بكفاءتهم ولهم كل الحق بالتعيين في الوظائف التي خاضوا المباراة لأجلها.»
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