نادين الراسي تغيب قسرًا عن قدّاس شقيقها الراحل اليوم… وهذا ما كشفته

أحيت الفنانة اللبنانية، نادين الراسي، الذكرى الأربعين على وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، إذ نشرت عبر حسابها الخاص على موقع تويتر صورة للراحل وعلّقت علهيا بكلمات مؤثرة.
وكشفت نادين انها ستغيب قسرًا عن قداس الاربعين يوماً على رحيل شقيقها اليوم بسبب اصابتها بفيروس كورونا، كما ان كثيرين وقفوا بينها وبين شقيقها بحسب ما ألمحت بتعليقها
وقالت نادين باللهجة المحكيّة: “اليوم ٤٠ وفاتك يا خَيّي . من يوم ما رحت انت رحت انا معك. صح جسمي هون بس روحي عم تفتش على روحك.. اشتقتلك كتير وقلبي وقّف ينبض بالأمل وفقدت الضحكة بعدك.. لمين تركتني؟”.
وتابعت “اليوم السبت جنّازك. بس كورونا وقفت حاجز بيني وبينك متل ما وقفوا كتار!! بحبك لآخر نفس فيني، يا وجع العمر يا خَيّي جورج الراسي”.
وبمناسبة مرور أربعين يومًا على انتقاله الى الحياة الأبدية، يقام قداس وجناز لراحة نفس الفنان جورج خليل الراسي، اليوم السبت، في الثامن من تشرين الأول، في تمام الساعة الحادية عشرة، قبل الظهر في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف.
على صعيد آخر، كما سبق وكشفنا حصريًا ان حفل الموريكس دور، سيكرّم بنسخته الـ ٢١ والتي تحمل عنوان “انهض يا لبنان”، الفنان الراحل جورج الراسي عن مسيرته الفنية.
وعلمنا ان الفنانة نادين الراسي، شقيقة الراحل، هي من ستستلم الجائزة خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور، يوم الأحد، ١٦ الجاري، في صالة السفراء – كازينو لبنان.
المصدر: بصراحة
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