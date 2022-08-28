نادين الراسي في أوّل تعليق على وفاة شقيقها: “رح دفّعن التمن يا خيي”￼

خرجت الممثلة نادين الراسي في أول تصريح لها عن صمتها بعد فاجعة رحيل شقيقها الفنان جورج الراسي الذي قضى فجر أمس جرّاء حادث سير مروّع على طريق المصنع خلال عودته من سوريا، معتبرة أنّه “الدولة قتلت شقيقها بسبب حافة الباطون الموجودة بمنتصف الأوتوستراد الذي كان سيسلكه من دون أيّ تنبيه أو إنذار”، ومتوعدةً بـ”أخذ حقّه”.
هذا وكانت قد اكتفت الراسي بنشر ورقة النعي على خاصية “الستوري” عبر حسابها الخاصّ على “انستغرام”، لتعود وتنشر بعض الفيديوهات والصور ومقتطفات من مقابلات سابقة أجراها جورج، معلّقةً عليها بكلام مؤثر جداً.
واعتبرت نادين أن الحادث ليس قضاء وقدر بل هو نتيجة إهمال من قبل الدولة، متوعدة أن المسبّبين له “سيدفعون الثمن”.
وكتبت: “رح دفعن التمن يا خيي يا عريس السما… يا دلي يا دلي يا خيي يا جورج يا بطل يا جدع يا سندي. الدولة قتلت خيي يا ناس يا هووو. حطولك بلوك باطون وبلا ضو ونص الطريق يا عمري قتلولي ياك با خيي. صار ليلي نهار يا خيي. وكيف النهار بكرا رح يمرق بلاك يا خيي. كيف بدي ضمك وشمك يا خيي؟؟ كسرتلي ضهري يا سندي. انكسر قلب أمي. وحياة عيونك يا خيي رح يدفعو التمن”.
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