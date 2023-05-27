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نادين نجيم برفقة ممثل عالمي… من هو؟
فن
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السبت 27 أيار 2023
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انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي نهار الثلاثاء بحضور أبرز النجوم على السجادة الحمراء الشهيرة الممتدة على 60 مترا على سلالم قصر المهرجانات في مدينة كان الساحلية جنوبي فرنسا، وقد انطلقت النسخة الـ76 بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم هاريسون فورد وجوني ديب وناتالي بورتمان، ويتنافس 21 فيلما على السعفة الذهبية.

وبهذا الاطار، أطلت الأمس الممثلة نادين نجيم برفقة الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو حيث لفتت الأنظار وأصبح المصورين تركيزهم على النجمين.
هل سيكون لنادين أي عمل أو تحضير عالمي؟
كل التفاصيل عبر موقع OTV لحظة بلحظة.

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