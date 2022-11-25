نادين نجيم عن الفريق الالماني: واجب عليهم أن يحترموا قوانين البلد الموجودين فيه

احتجاجًا على رفض الفيفا السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين، كمّ لاعبو المنتخب الألماني أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم في قطر ٢٠٢٢.
انقسم الرأي العام حول التصرّف المفاجئ للمنتخب الالماني، هناك من أيد تصرّفه وهناك من سجّل اعتراضه ومن بينهم الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم التي أدلت بموقفها تجاه هذا التصرّف بعدما كتبت منشورًا تعليقًا على تغريدة كُتب فيها “وجّه كلمة لمنتخب المانيا” مع صورتهم أثناء كم أفواههم، فقالت نادين: “صح انه أشجّع منتخب المانيا منذ سنوات لأن أحبّ كيف يلعبون، وفي النهاية هذه رياضة والمفترض أن تكون محايدة عن كلّ شيء”.
وتابعت نجيم “لكن واجب عليهم أن يحترموا ثقافة وعادات وقوانين البلد الموجودين فيه ويلعبون على أرضه كما هم يفرضون على غيرهم قوانينهم وثقافاتهم. وهذا المنطق من المفترض أن يتطبّق على الجميع”.
على صعيد آخر، بدأت نادين ن. نجيم تحضيراتها لوضع اللمسات النهائية على اللوك الأخير للشخصيّة التي ستطل بها في مسلسل “وأخيرًا”، حيث من المتوقع أن ينطلق تصوير العمل الرمضاني في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.
وقد تواجدت نادين مؤخرًا عند مصفف الشعر حيث عملت على تغيير لون شعرها والقصة لتتناسب مع شخصيتها في العمل الذي يجمعها مجددًا مع الممثل قصي خولي، بالاضافة الى نخبة من الممثلين نذكر منهم: عادل كرم، منى واصف، زينة مكي، سعيد سرحان وغيرهم. مؤلف من ثلاثين حلقة، كتابة بلال شحادات واخراج أسامة الناصر ومن إنتاج صبّاح أخوان.
وكانت نادين نجيم قد أكدت في اتصال سابق معنا ان شخصيتها في “وأخيرًا” ستكون ذكية وقوية تطمح للوصول دائمًا للهدف حتى لو كلفها ذلك حياتها، وبنفس الوقت غامضة تخفي وراءها مجموعة من القصص وماضٍ مؤلم.
المصدر: بصراحة
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