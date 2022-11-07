نادين نسيب نجيم بأقوى رد على متابع طالب استبدالها بسيرين عبد النور

ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على متابع طالب استبدالها في مسلسلها الرمضاني المقبل الذي ستجسد بطولته الى جانب الممثل قصي خولي وبوجود الممثلة القديرة منى واصف بزميلتها الفنانة سيرين عبد النور وقال المتابع: “يا ريت لو كان سيرين بدل هاي نادين رغم احترام اليها ثنائيتها مع قصي خولي كتير متكررة لازم تعكي لغير ممثلة او لغير ممثل”.
لتقول نادين له: “ولك 5 بعيونكم وضلني من الشوكة بنص قلبكم آمين”.
ودافع محبو نادين عنها مشيرين الى ان ردها يستحقه صاحب التعليق الذي هدفه استفزازها واثنوا على ايجابتها مشيرين الى انه لا يجب ان تسكت عن اي اهانة تتعرض لها.
المصدر: الفن
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