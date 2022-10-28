نادين نسيب نجيم تخطف القلوب بأحدث إطلالة لها (صورة)

خطفت الممثلة اللبنانية، نادين ن. نجيم، الأنظار بجلسة تصوير مُبهرة تضج أنوثةً وجمالاً، وذلك بعدما شاركت المتابعين بأحدث إطلالة لها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.
اختارت نادين فستانًا قصيرًا مُذهلاً كشف عن قوامها المثير والجميل وحمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد.
اطلالة نادين هذه ذكّرتنا باللوك الذي ظهرت فيه خلال اعلان موسم الرياض حيث خطفت الأنظار أيضًا بفستان من توقيع زهير مراد.
آلاف التعليقات والمشاركات واكبت اطلالتي نادين نجيم، إذ عبّر المتابعين عن اعجابهم باختياراتها وأناقتها وستايلها.
على صعيد آخر، تعيش الممثلة نادين ن. نجيم نشاطًا فنيًا ملحوظًا، إذ تنهمك حاليًا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “صالون زهرة” في بيروت والمُقرر عرضه في العاشر من نوفمبر القادم على أحد المنصات والذي يجمعها مع الممثل معتصم النهار وهو من كتابة كلوديا مرشيليان واخراج جو بوعيد وانتاج صبّاح أخوان.
بعدها تبدأ نادين مباشرة تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد بعنوان “وأخيرًا…” كتابة بلال شحادات واخراج أسامة الناصر.
المصدر: بصراحة
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