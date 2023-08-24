نادي الحكمة يطلق موسمه الرياضي الجديد… يحشوشي: قوة النادي كانت وستبقى بجمهوره

غصّ منتجع PALMS THE LEGEND السياحي في نهر الكلب بنحو 1200 شخص حضروا الحفل السنوي الضخم لنادي الحكمة الرياضي بيروت الذي اقيم بدعوة من رئيس النادي إيلي يحشوشي لمناسبة إنطلاق الموسم الرياضي الجديد في كرة القدم وكرة السلة.
شارك في الحفل الحاشد، إلى رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية للنادي وأعضاء مجلس الأمناء ورؤساء واعضاء اللجان العاملة فيه ولاعبي فريقي كرة السلة وكرة القدم، نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسّان حاصباني، ووزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار، والنائب نزيه متى، والنائب السابق امل ابو زيد، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ، ورئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، والامين العام للاتحاد جهاد الشحف، ورئيسا مجلس الامناء السابقين بيار شهوان وزياد عبس، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر جوسلين شهوان ورئيس مجلس إدارة شركة “فيكتوار” للتأمين ناجي سلطان، والشاعر نزار فرنسيس، ورئيس مكتب الرياضة في حزب “القوات اللبنانية” يوسف القصيفي، والشركاء في المنتجع المضيف شادي فياض وسامو وسيرج عون وممثلون عن تلفزيون MTV، وجورج يوسف شلهوب صاحب شركة G-MANAGEMENT المنظمة للإحتفال.
احيا الحفل الفنان المتألق ناجي الأسطا الذي ألهب بصوته الحضور بأغاني نادي الحكمة وأغانيه الخاصة.
وشكر يحشوشي كل من ساهم وعمل لإنجاح هذا الحفل الفني العائلي المميز ما يؤكد أن قوة نادي الحكمة، وهو الوحيد بين الأندية اللبنانية الذي يشارك في بطولتين لأندية الدرجة الأولى (سلة وقدم)، كانت وستبقى بقوة جمهوره الكبير المنتشر في كل لبنان والعالم.
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