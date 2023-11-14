نادي الصحافة يدين استهداف اسرائيل للصحافيين

اعتبر “نادي الصحافة” أن “العناية الإلهية حالت دون وقوع مجزرة جديدة من قوات الإحتلال الإسرائيلي باستهدافها مجموعة من الزملاء والزميلات والمصورين والتقنيين في وسائل إعلامية مختلفة، جراء استهداف المنطقة التي كانوا يمارسون عملهم فيها وتبدو شارات الصحافة واضحة”.
وندد النادي في بيان بـ”هذه العملية وكل العمليات التي أدت إلى استشهاد صحافيين أو أفراد من عائلاتهم في لبنان وفلسطين واستذكر خصوصًا الشهيد عصام عبدالله ودعا دول العالم والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية الصحافيين والأمم المتحدة إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية ضد من ينقلون صورة ما يجري للرأي العام”.
ختم البيان: “إن الصحافة في لبنان كانت وستبقى منبرا للحرية ولن ترهبها اي اعتداءات وممارسات تأتي من الخارج والداخل”.
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