نادي قضاة لبنان: تعميما وزير العدل يعتبران بحكم غير الموجود

تعقيباً على تعميمي وزير العدل على القضاة المؤرخَين، أكد نادي القضاة أنّه “بمعزل عن العبارات المستعملة وأسلوب التخاطب غير المسبوق، يهم نادي قضاة لبنان التذكير ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 20 آذار 2018 الذي أكّد على ثوابت لا يمكن الحيد عنها وأهمها أنه لا يجوز لمعالي وزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعدّ أداة تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى”.
وأضاف النادي في بيان: “إنّ نص المادة 44 من قانون القضاء العدلي يلحظ بوضوح أن القضاة مستقلون ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقا لأحكام القانون، فلا رئيس مباشر أو غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو كي ينفّذ تعليماته أو أوامره، وليس هناك قيادة وريادة في القضاء لا قانوناً ولا واقعاً”، مؤكداً أنّ “تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود”.
كما وجّه نادي القضاة كتابَين إلى مجلس القضاء ووزير العدل.
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