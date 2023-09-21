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ناصر قنديل يكشف الحل: تفاوض اميركي مع الحزب؟ واما التيار!
حوار اليوم
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الخميس 21 أيلول 2023
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ناصر قنديل يكشف الحل: تفاوض اميركي مع الحزب؟ واما التيار!

حوار اليوم مع النائب السابق ناصر قنديل

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