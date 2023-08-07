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ناصر: موقفنا بخصوص أزعور لم يتطور أو يتبدل
محلي
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الإثنين 07 آب 2023
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أكد أمين سر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن موقف الحزب بخصوص المرشح للرئاسة جهاد أزعور لم يتطور أو يتبدل، بانتظار الحوار المنتظر غير المعروف شكله بعد والمرحلة الجديدة بالملف الرئاسي.

وأوضح ناصر، في حديث للـLBCI، أنه على الرغم من كل النقاشات العلنية أو بالكواليس للحزب التقدمي الاشتراكي وبعض الافرقاء السياسيين، فموقفهم لم يتبدّل بغياب تفاهم على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

واشار ناصر إلى أن زيارة النائب السابق وليد جنبلاط إلى عين التينة يوم أمس لم تكن مفاجئة وهو يزوره من فترة إلى أخرى.

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