نانسي عجرم تتألّق مع الملكة رانيا بحفل خيريّ في الأردن (صورة)

شاركت الفنّانة اللبنانيّة نانسي عجرم الجمهور صورة تجمعها بالملكة رانيا العبد الله، خلال الحفل الخيريّ الذي نظّمته مؤسسة “الحسين للسرطان”، بهدف جمع التبرّعات لإنشاء مراكز متخصّصة لرعاية مرضى السرطان وتطوير الأبحاث العلميّة في المجال.
وعلّقت عبر حسابها في “إنستغرام قائلة: “سعدتُ بلقاء صاحبة الجلالة الملكة رانيا، التي تأسر قلوب الجميع، في حفل عشاء مؤسسة الحسين للسرطان”.
شكرت عجرم الأميرة غيداء طلال على جهودها لمساعدة المرضى، قائلة: “أنا ممتنّة للأميرة غيداء على جهودها الرائعة في مساعدة المرضى المحتاجين. تفانيكِ ملهم حقاً”.
المصدر: النهار
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