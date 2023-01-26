نانسي عجرم تسابق السياسيين اللبنانيين

فاجأت النجمة اللبنانية نانسيعجرم حين أعلنت عن طرح كليب أغنيتها (بدي حدا حبّو) على اليوتيوب اليوم بمناسبة عيدالحب الذي يصادف بعد أسبوعين.
نشرت برومو الأغنية، وكتبت:
(قرّب عيد الحب! محمسين؟ #بديحداحبو بكرا الساعة ٦ على قناتي الرسمية على Youtube)
وما أن أعلنت عن طرحها للكليب اليوم الخميس، حتى تصدّرت الترند في لبنان متفوقة على كل الأحداث الساخنة في هذا البلد من حيث الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتراجع المعيشة وارتفاع الدولار مقابل انهيار العملة الوطنية.
هذا عدا عن قضية مرفأ بيروت والقرارات القضائية المتضاربة خصوصًا بإطلاق سراح كل الموقوفين المتهمين بالتفجير.
الشعب اللبناني ملّ من الأحداث الصعبة ومن الاخبار والسياسة ومن رؤية انهيار بلده، لذا ومع كل اصدار جديد لفنان لبناني نرى هذا الشعب يسرع للاستماع او المشاهدة لعلّه ينسى ولو مؤقتًا الهموم.
المصدر: موقع الجرس
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