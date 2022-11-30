نتائج الكارثة التي حلت بكسروان وجبيل بين كرم واللواء خير

أجرى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم هذا المساء اتصالا برئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وعرضا لنتائج الكارثة التي حلت بمنطقتي كسروان وجبيل نتيجة السيول،
كما وطالب اللواء خير بمعاينة الأضرار التي اصابت المنازل والمؤسسات والسيارات والتعويض عليها، أسوة بما كان يحصل في حالات مماثلة.
وقد أبدى اللواء خير تجاوبا مع ما طلبه كرم، مشيرا إلى أن على البلديات المعنية إحصاء الأضرار وتحديدها وتوثيقها ورفعها إلى الهيئة، ليبنى على الشيء مقتضاه، وليصار إلى التعويض عن اصحابها.
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