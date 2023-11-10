نتنياهو: إسرائيل ستواصل الحرب حتى تنهار حماس

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قائد حركة “حماس” يحيى السنوار ما يزال في قطاع غزة، و”سنصل إليه”، بحسب”روسيا اليوم”.
وشدد في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية على أن “إسرائيل ستواصل الحرب حتى تنهار حماس”، مشيرا إلى “أننا جعلنا من الممكن إنشاء ممرات إنسانية يمكن لسكان غزة استخدامها، على الرغم من أن حماس تحاول منعهم من المغادرة”.
وزعم أن “الحرب تسير بشكل جيد ولن يوقفها شيء.، نحن ملتزمون تماما بالنصر. ولن يكون ذلك انتصارا لإسرائيل وحدها، بل للعالم المتحضر برمته ضد الهمجية”، وادعى أن ” إسرائيل لا تسعى الى احتلال غزة أو السيطرة عليها. الهدف من الحرب هو منح القطاع والشرق الأوسط بأكمله مستقبلا أفضل. وهذا يتطلب هزيمة حماس”.
وأوضح أنه حدد “أهدافا وليس جدولا زمنيا للحرب، لأن انهيار المنظمة الإرهابية يمكن أن يستمر لفترة طويلة”، مضيفا: “أود أن يستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نمضي قدما خطوة بخطوة، وبهذه الطريقة نقلل من الخسائر بين جنودنا وبين غير المشاركين في غزة (المدنيين)، ونقضي على أكبر عدد ممكن من إرهابيي حماس”.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن قادة حماس ، بما في ذلك السنوار، ما زالوا في غزة أو في الأنفاق، قال: “إنهم هناك. سوف نصل إليهم”.
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