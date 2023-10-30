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نتنياهو عن فيديو الأسيرات: “دعاية نفسية قاسية”
إقليمي/دولي
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الإثنين 30 تشرين الأول 2023
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علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفيديو الذي نشرته كتائب القسام للأسيرات اللّواتي وجهن له رسالة قاسية.

وقال نتنياهو: “هذه دعاية نفسية قاسية لحماس وداعش، نحن نواصل احتضان العائلات، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم”.

وأضاف: “أتوجه إلى ليلانا تروبانوف ودانيال ألوني وريمون كيرشت الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب، أعانقكم جميعًا..قلوبنا معكم ومع بقية المختطفين”.

وختم مشددًا على أنّ: “نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين إلى ديارهم”.

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